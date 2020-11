TCHAD Tchad : Campagne sur la bonne utilisation des réseaux sociaux

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 18 Novembre 2020



House of Africa, une association panafricaine, a lancé le 17 novembre dernier, une campagne de sensibilisation dans les différents lycées de la ville de Ndjamena, sur le thème : « bonne utilisation des réseau sociaux et d'orientation académique à l'intention des élèves. »

Les réseaux sociaux ont leur côté positif, du fait qu’ils permettent d’échanger avec les parents à l'étranger, alors qu’il y a quelques années, il fallait se rendre dans les cabines téléphoniques, en l’absence de l’internet. Aujourd'hui, l’on peut communiquer par vidéoconférence, à travers le Skype, Messenger, WhatsApp et autres. C’est par le complexe scolaire Étoile Polaire, dans le 2ème arrondissement de Ndjamena que la sensibilisation sur la bonne utilisation des réseaux sociaux et d'orientation académique à l'intention des élèves.



Aux élèves que le président de l'association House of Africa Abdeldjelil Bahar Bong a rencontrés, il leur a été rappelé que l’on peut acquérir des livres électroniques, des documents sur les réseaux sociaux. Cela étant, les réseaux sociaux ont aussi leur côté pervers, car ils regorgent d’autres conséquences telles que la haine et la diffamation. Bien plus, la publication sur Internet des photos privées est une entrave à la cohabitation pacifique dans une société. La propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux et des fake-news est dangereuse, car certains ne pensent pas à vérifier l’information avant de la partager.



« Avant de publier, il faut d'abord attendre et vérifier les sources à travers les radios, les télévisions ou les médias en ligne. Il y a aussi beaucoup de faux comptes dans les réseaux sociaux », a rappelé aux élèves de Ndjamena, le président de l'association House of Africa, Abdeldjelil Bahar Bong. Ce dernier a donc prodigué des sages conseils aux élèves afin qu’ils deviennent une fierté familiale et nationale. Il s’agit d’une prise de conscience qui appelle à une lecture allant au-delà des livres contenus dans les programmes scolaires, sans toutefois oublier les journaux.

« La connaissance n'a pas de limites et chaque fois que vous lisez, ça vous rend fertile. La lecture est le secret de la réussite », a-t-il déclaré. Dans le même ordre d’idées, Abdeldjelil Bahar Bong demande à la jeunesse estudiantine d’adopter un bon comportement en classe et d’être respectueux envers les autres. Car, « aucune communauté n'est supérieure à une autre si ce n'est que par intelligence, un bon comportement », souligne-t-il. La campagne de sensibilisation auprès des élèves s'achève au 31 décembre 2020.





