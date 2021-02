TCHAD

Tchad : "Ce sera un uppercut (...) En face, Les gens s’amusent, des agités, des manipulés"

Alwihda Info | Par Ben Haidar Kadabio - 7 Février 2021

Vidéo. “Il n’y aura pas combat, il n'y aura pas photo. Ce sera un uppercut (...) En face, Les gens s’amusent, des agités, des manipulés (...) On s'avance et on va gagner”, déclare Jean Bernard Padare, secrétaire général 3ème adjoint et porte-parole du parti MPS.