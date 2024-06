Tchad - Célébration de l'Aïd El Adha à Laï : Un message fort pour la paix et la cohésion socialetch

Dès les premières heures de la matinée, des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés sur la place publique pour accomplir les rites religieux de l'Aïd El Adha. La prière a été dirigée par l'imam de la grande mosquée de Laï, Cheikh MAHAMAT Saleh Adoum, également président du conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé.



Dans son sermon, l'imam a rappelé la signification profonde de l'Aïd El Adha, commémorant la soumission d'Ibrahim à Dieu et son sacrifice exemplaire. Il a également exhorté les fidèles à cultiver les valeurs de solidarité, de fraternité et de vivre-ensemble harmonieux, conformément aux préceptes de l'islam.



Après la prière, l'imam a procédé à l'immolation du mouton, donnant ainsi le coup d'envoi du sacrifice de l'Aïd El Adha. La viande du mouton sera ensuite partagée entre les familles, les amis et les nécessiteux.