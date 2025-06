Tchad : Célébration de l'Aïd al-Adha et réception officielle à Mongo

Cette rencontre a réuni un large éventail de représentants de la société, incluant les autorités religieuses, administratives, judiciaires, civiles et militaires, ainsi que des membres de la société civile, des associations de jeunes et de femmes, des responsables associatifs, la presse locale et les voisins.





Tous ces convives sont venus présenter leurs vœux au délégué général, souhaitant santé, paix, prospérité, longévité et développement pour la province du Guéra.





Le Général Abdoulaye Ibrahim Siam a exprimé sa gratitude envers tous les chefs de services pour leur visite et a appelé chacun à prier pour une paix durable dans la province. Cette réception souligne l'importance des liens entre les autorités gouvernementales et les diverses composantes de la société tchadienne dans la province du Guéra.