Tchad : Célébration du jubilé d'argent du diocèse de Laï lébration du jubilé d'argent du diocèse de Laï

Le diocèse de Laï a fêté ses 25 ans d'existence le 28 novembre 1998 lors d'un jubilé qui aura lieu pendant une année et aura pour thème "L'église famille de Dieu qui est à Laï, marchons ensemble avec le Christ". Msgr Nicolas Nadji Bab, l'Ordinaire du lieu, an appelé le peuple de Dieu à devenir des agents et des promoteurs du Royaume de Dieu en utilisant la Parole et les Sacrements.



Dans son discours, Mgr Nicolas Nadji Bab an appelé les membres de la communauté à suivre l'exemple des missionnaires qui ont consacré leur vie à l'évangélisation au Tchad.



Dans son homélie, Mgr Miguel Sébastien a souligné l'importance de ce jour solennel pour exprimer notre gratitude à Dieu et le remercier pour ses 25 ans de service depuis 1998. Il a également exprimé sa gratitude à Dieu pour sa fidélité, qui l'a gardé au service de la communauté céleste pendant ces 25 ans.



Il a également souligné que les sept sacrements sont le service principal de l'église et sont essentiels pour renforcer l'annonce de l'évangile. Il an appelé les chrétiens à vivre dans la respectueuse crainte de leur maître.



La fin des célébrations jubilaires du diocèse de Laï a été marquée par la distribution de cadeaux et la bénédiction de Mgr Miguel Sébastien aux fidèles.