Tchad : Charigate lance ses services gratuits de vente en ligne

Créée par des ingénieurs tchadiens vivant au Tchad et dans la diaspora, Charigate est une plateforme gratuite de vente et de services en ligne.



Le nom Charigate est donné par rapport au fleuve Chari. Elle a pour objectif de promouvoir la digitalisation. C'est un outil qui joue le rôle de proximité entre le vendeur et l'acheteur. Il est disponible en français, en arabe et en anglais, explique l’initiateur et directeur général Fadoul Ilyasse.



Pour le directeur commercial Koko Harouna, il y a plusieurs types de services, mais le plus important pour les internautes et les citoyens est celui de vendeur qui se divise en deux catégories : professionnel et simple vendeur.



Les professionnels ont beaucoup plus de fonctionnalités : ils peuvent par exemple promouvoir leurs produits ou leurs services sur les réseaux sociaux. Et pour l'acheteur, il peut contacter directement sans aucun intermédiaire le propriétaire de marchandise choisi, explique Koko Harouna.



L’accès à la plateforme est gratuit pour les acheteurs. Ils peuvent consulter un produit et commander gratuitement. Sauf que le paiement se fera sur place, quand les clients vérifieront que le produit est bien celui qu’ils ont commandé.



S’ils constatent que le produit n’est pas celui qu’ils ont commandé, la vente ne peut avoir lieu, précise le commercial de la plateforme. La plateforme est officiellement en ligne sur le site: www.charigate.com.



Une application sera disponible sur Android et Ios, à partir du 15 janvier 2023.