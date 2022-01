Tchad : Cheikh Saleh est libre, son dossier classé sans suite

Cheikh Saleh Abdarahman est libre de ses mouvements. Son dossier vient d’être classé sans suite par le parquet de N’Djamena.



Il avait été arrêté hier et a passé la nuit à Klessoum avant d’être déféré ce jeudi au parquet, suite à une plainte. Il a été représenté par avocat Maître Abdelssalam Khamis.



“La vérité a jailli. Le marabout on ne lui reproche rien. Il n’a commis aucune infraction. Après avoir examiné tout le dossier, le procureur vient de classer le dossier sans suite parce qu’il n’a commis aucune infraction”, affirme son avocat.



De nombreux partisans du marabout “guérisseur” Cheikh Saleh Abdramane se sont mobilisés ce jeudi et ont fait route vers le parquet de N’Djamena. Ils ont été dispersés par des gendarmes qui ont fait usage de tirs de gaz lacrymogène à proximité du parquet.



Dans une déclaration à Alwihda Info, le marabout a assuré qu’il peut guérir plusieurs maladies. Son procédé consiste notamment en des gifles et coups sur le dos du patient ainsi que des invocations.