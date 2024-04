Tchad : Cherif Mahamat Zene souhaite une bonne fête de l'Aïd Al-Fitir à toutes et à tous les musulmans du Tchad et du monde.

Cherif Mahamat Zene, un ancien ministre tchadien, a adressé ses vœux les plus chaleureux à tous les musulmans du Tchad et du monde entier. Sur Twitter, il a exprimé son espoir que Allah le Tout-puissant accepte leur jeûne, leurs prières et leurs privations et qu’il leur accorde les bénédictions liées à ces actes de piété.



Dans cette heureuse circonstance de l’Aïd al-Fitr, Cherif Mahamat Zene souhaite également la santé, la joie et le succès à tous. Il aspire à ce que le Tchad connaisse une justice sociale équitable ainsi qu’une égalité entre tous ses citoyens. De plus, il espère que son pays progresse vers la paix et contribue au développement global de l’Afrique.



L’Aïd al-Fitr est une période où les familles se réunissent pour partager des repas festifs et des cadeaux symbolisant la générosité envers autrui. C’est aussi un moment où les valeurs d’amour fraternel sont renforcées dans toute la communauté musulmane.



Le Tchad est fier d’être un pays où différentes religions coexistent harmonieusement. L’islam joue un rôle important dans sa société multiculturelle et diversifiée.



En cette occasion spéciale de l’Aïd al-Fitr au Tchad comme dans le reste du monde musulman, nous souhaitons à tous nos frères et sœurs musulmans santé, bonheur et prospérité. Que cette fête soit porteuse d’un message fort : celui de construire une société fondée sur des valeurs d’égalité sociale pour tous ainsi que sur la recherche permanente de paix durable pour notre pays mais également pour toute l’Afrique.



Puissent nos prières être exaucées alors que nous célébrons cette fête avec amour dans nos cœurs. Que chaque jour soit rempli de bénédictions divines pour chacun d’entre nous !