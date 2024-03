Tchad : Claudia Azinan, une femme passionnée par la poterie !

Le talentde de cette femme vient de loin: << J'ai appris la poterie quand j'étais jeune avec ma grand-mère au village. Elle m'amenait, chaque fois, avec elle chercher de l'argile pour fabriquer des objets. J'y étais habituée. Et quand je suis arrivée à Moundou, j'habitais une maison où une femme faisait de la poterie mais sans maîtrise. J'ai même acheté une jarre avec elle mais qui n'a pas pu durer. C'est ainsi que j'ai demandé à cette voisine un peu d'argile pour commencer à fabriquer et me voici aujourd'hui...>>, raconte-t-elle.





Comme tout art, la poterie demande beaucoup d’audace et de patience à cause de la carence en matière de fabrication. << Ce n'est pas souvent facile, explique-t-elle, car il faut aller loin au bord du fleuve pour chercher de la bonne qualité d’argile. Et il y a généralement trois qualité : l’argile kaki pour la première couche, l'argile jaune pour la deuxième et le câlin pour finir. Mais si par erreur votre argile contient seulement une petite saleté, vos objets vont se fendre ou s’exploser au four et vous perdez tout >>.





En ce qui concerne l’énergie, Claudia Azinan dit se rendre souvent chez les peuls pour acheter de la housse des bœufs ou troquer contre le son. Elle fabrique au minimum deux jarres par jour et se sent fière de son travail. Le prix de ses objets d'art oscille entre 3500 à 5000 FCFA. << C'est ce qui me permet de me prendre en charge et m'occuper de mes enfants >>, a-t-elle souligné.





Claudia Azinan compte passer la main à ses enfants. Beaucoup sont initiées à cet art à l’instar de sa fille Dénémoundou Ankéré Gam, élève en classe de première. Pour elle, la poterie l'aide déjà à s'inscrire à l'école et subvenir à ses besoins.





Claudia Azinan séduit toute la ville et spécialement sa clientèle avec son talent. Devant les jarres sorties du four, Golda Zépi, une cliente, est dans l'embarras du choix. Elle se dit touchée par la beauté du talent de l'artiste, beaucoup raconté au quartier et elle est venue se procurer une jarre.