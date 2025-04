TCHAD

Tchad : Cleylia Lance "RACINE", un premier EP intime et Engagé

Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Avril 2025

Après un parcours de six années de travail passionné et déterminé, Cleylia, une artiste tchadienne autodidacte, dévoile enfin son premier EP intitulé “RACINE”, disponible dès aujourd’hui en version digitale. Ce projet profondément personnel et introspectif marque une étape significative dans l'évolution artistique de cette jeune femme talentueuse.