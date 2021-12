Tchad : Concern Worldwide mise sur des charrette-ambulances pour les zones reculées

Dans les zones isolées, notamment dans les provinces du Lac et du Sila où l'ONG travaille, le transport des malades et blessés vulnérables vers les structures sanitaires pose souvent problème. Les transports par voiture, bus ou camion sont rares et très coûteux, tandis que les transports à dos d'animal ne sont pas confortables pour un blessé.



Les ambulances officielles sont peu nombreuses et sont souvent en panne ou n'ont pas de carburant. Il est rare qu'elles se déplacent dans les zones très isolées.



Concern Worldwide souhaite mettre à la disposition des communautés des moyens de transport des blessés et malades qui soient adaptés au contexte, peu coûteux à l'usage et à l'entretien.



Ces charrette-ambulances devront être réalisées localement avec des matériaux solides, légers et réparables. Elles devront permettre le transport d'une personne couchée, à l'horizontal, de manière confortable. Deux types de traction non motorisées seront envisagées : à la main (une ou deux personnes), ou par animal de trait.



Pour encourager I'innovation et le travail des jeunes ingénieurs et entrepreneurs, l'appel à soumission sera effectué sous forme d'un concours pour une réalisation locale des plans et des prototypes.



Le directeur pays de Concern Worldwide encourage les idées de chacun des participants. Il félicite les deux gagnants et exhorte les autres participants à ne pas se décourager.



La charrette va soulager les déplacements des malades vers les centres de santé et centres urbains, souligne Francis Ben, représentant du ministère de la Santé publique.