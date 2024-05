Tchad : Conférence-débat House Africa sur le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP)

La conférence-débat visait à sensibiliser aux principes et aux avantages du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP), discuter du rôle crucial de la société civile dans la promotion de la gouvernance ouverte et explorer les opportunités et les défis liés à l'adhésion du Tchad à l'OGP.



Les intervenants ont souligné l'importance de l'OGP en tant qu'initiative mondiale visant à promouvoir la transparence, la responsabilité et la participation des citoyens dans la gouvernance. Ils ont expliqué les principes fondamentaux de l'OGP, notamment la transparence, la participation citoyenne, la redevabilité, les technologies et l'innovation, et l'inclusion.



Malgré sa non-adhésion actuelle à l'OGP, le Tchad est confronté à des défis importants en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne l'accès à l'information, la participation citoyenne et la lutte contre la corruption. L'adhésion à l'OGP permettrait au pays de s'engager dans des réformes concrètes pour améliorer la transparence, la responsabilité et la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques.