Tchad : Coopération sanitaire renforcée entre le Tchad et la Grèce

La dotation en équipements médicaux techniques modernes pour une prise en charge adéquate des malades.

Le renforcement des capacités du personnel de santé par la formation de spécialistes.

La dotation en médicaments génériques de première nécessité .

La création d'une usine de production pharmaceutique .

La construction de magasins aux normes dans les provinces pour le stockage des médicaments.

La solarisation des formations sanitaires pour optimiser l'offre de soins dans les structures périphériques.

Cette rencontre a porté sur le renforcement de la coopération sanitaire entre le Tchad et la Grèce, avec un accent particulier sur la compréhension des besoins prioritaires du ministère de la Santé Publique et de la Prévention.L'ambassadeur Papadopoulos a souligné que cet échange avec les autorités sanitaires tchadiennes lui a permis d'appréhender directement les besoins prioritaires afin de mieux y répondre au profit de la population.Le renforcement du système de santé s'inscrit dans le chantier 10 du Président de la République, visant à moderniser ce secteur. Les besoins prioritaires du ministère de la Santé Publique et de la Prévention se résument principalement à :L'ambassadeur de Grèce a assuré les autorités tchadiennes de la disponibilité de son pays à accompagner le département de la santé dans ces démarches.La secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention, Dr Mbaidedji Dékandji Francine, a mis en avant les excellentes relations qu'entretiennent le Tchad et la Grèce dans le domaine de la santé. Elle a ajouté que dans le cadre de la modernisation du système de santé, le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, accorde une attention particulière à ce secteur.Dr Mbaidedji Dékandji Francine a enfin rappelé à son interlocuteur que les échanges se poursuivront dans le but de réaliser le vœu ardent du Président de la République du Tchad : renforcer le système de santé.