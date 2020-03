Tchad - Coronavirus : au Ouaddaï, le comité provincial de crise se réunit

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a présidé lundi matin dans la salle de réunion du gouvernorat d'Abéché, une rencontre regroupant les membres du comité provincial de crise, en présence des partenaires et des agents de santé.



L'objectif de cette rencontre est de prendre des dispositions nécessaires par rapport à la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, et qui touche certains pays africains.



Dans sa présentation, le délégué provincial de la santé du Ouaddaï, Dr. Abdel-Mamoud Chène, a relevé que le coronavirus est la forme d'une vaste famille de virus qui peut être pathogène chez l'homme et l'animal.



Chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entrainer des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère.



Dr. Abdel-Mamoud Chène a évoqué également les syndromes les plus courants qui sont entre autres la fièvre, la fatigue et la toux sèche.