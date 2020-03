Tchad - Covid-19 : 1,5 milliard Fcfa de matériel offert au ministère de la Santé

Le ministère de la Santé publique a réceptionné lundi un don en matériels et consommables médicaux estimé à 1,5 milliard Francs CFA. Le don a été remis par la Fondation Grand coeur.



Il est composé de 1.150.000 masques faciaux, 50 machines destinées aux analyses médicales, des tuyaux et sondes, des appareils respiratoires, 30 fauteuils roulants, quatre tentes d'hospitalisation, plusieurs consommables médicaux et un lot important de médicaments.



Le don comprend également 100 kits de lavage de mains et 5000 affiches pour la sensibilisation.



Ce don est "destiné à appuyer les efforts du Gouvernement dans la riposte contre la propagation du coronavirus au Tchad", indique la Fondation Grand coeur.