Tchad - Covid-19 : 6000 kits de tests et plus de 70.000 masques réceptionnés

Le ministère de la Santé publique a réceptionné samedi un important don de matériel sanitaire offert par les Fondations Jack Ma et Alibaba. Troisième du genre, ce don permettra de renforcer les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le don réceptionné est composé de plus de 6000 kits de tests de laboratoire et des accessoires, quatre respirateurs, plus de 70.000 masques et des gants, une machine de détection infrarouge, des thermomètres infrarouges, et plus de 2000 équipements de protection individuelle.



La représentante de l'Union Africaine au Tchad, Zaina Nyramatama, a indiqué que le don est le résultat d'une diplomatie agissante.



"Le matériel sera envoyé rapidement dans les sites où cela sert le plus", a affirmé Pr. Choua Ouchemi, le coordonnateur national de la riposte sanitaire.



"Nous sommes très honorés de ce don que nous avons reçu à travers l'Union africaine de nos amis chinois (...) Depuis le début de la pandémie, ils ne nous ont pas oubliés", a souligné Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.