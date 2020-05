Tchad - Covid-19 : Idriss Déby demande plus d'efficacité dans la lutte

Le comité de gestion de crise sanitaire a tenu jeudi sa deuxième séance, au cours de laquelle le chef de l'État a donné des orientaitons précises sur la lutte contre le Covid-19.



À l'entame de la séance, le coordonnateur national de la riposte sanitaire a fait un état des lieux de la surveillance épidémiologique. Il ressort de cet état des lieux des forces et faiblesses qui méritent d'être très rapidement corrigées et recadrées en vue d'un meilleur résultat, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Le président de la République a demandé à la coordination d'être plus efficace et opérationnelle en apportant des solutions idoines à la population. Il a insisté sur la mise à disposition rapide des matériels et équipements de protection ainsi que la formation du personnel médical.



Evaluant la situation de la pandémie du coronavirus qui perdure, le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de s'accomoder à la situation et d'apprendre à vivre avec la Covid-19 sans occulter les autres actions gouvernementales à mener pour le développement du pays.



Parmi les dossiers prioritaires qui méritent d'être traités en urgence, le chef de l'État a insisté sur le PND 2017-2021 qui arrivera bientôt à terme et qui nécessite une évaluation ; les échances électorales qui méritent d'être adaptées au contexte de l'heure ; la campagne agricole qui démarre avec quelques pluies déjà enregistrées ; et les menaces sécuritaires dans la sous-région qui n'épargnent pas totalement le pays et qui occasionnent souvent la mobilisation des ressources financières importantes.