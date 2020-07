Tchad - Covid-19 : L'Église catholique célèbre sa première messe depuis l'allégement des mesures

Après la levée progressive des mesures barrières édictées par le gouvernement dont la réouverture des lieux de cultes, les fidèles musulmans de Massakory ont fait leur première prière le vendredi 26 juin 2020. Les protestants quant à eux ont fait leur premier culte le dimanche 29 juin, tandis que pour l'église catholique, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Emond Djitangar, a instruit les fidèles de reprendre le chemin des lieux de culte à compter de la mi-juillet 2020.



Le 15 juillet étant un mercredi, l'église catholique a célébré sa première messe ce dimanche 12 juillet 2020, après une fermeture de plus de trois mois.



À la communauté Saint Joseph de Massakory, la messe a commencé par le port obligatoire de masques de protection et le lavage de mains.



S'en est suivi la procession de foi, accompagnée du chant d'entrée. La distanciation d'un mètre ente le curé et les servants de messe a été respectée.



Dans son homélie, le curé de la paroisse Lac-Kanem, Bruno Koularambaye, a expliqué l'évangile de Jésus selon Saint Mathieu, au chapitre 13: 1-23, que la semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, et celui qui le trouve demeure pour toujours.



Pour le père Bruno Koularambaye, l'évangile révèle la réalité quotidienne des chrétiens. Les chrétiens doivent être des semences tombées sur le bon sol et à portée du fruit, et non des semences tombées sur le mauvais sol, a-t-il souligné.



Il a expliqué que chaque chrétien doit être une semence tombée sur un bon sol, c'est-à-dire qu'il doit porter des fruits dans sa foi en faisant des actes de justice, de paix, de joie et d'amour. C'est dans une action de grâce que la messe a pris fin.



La messe a durée environ une heure de temps. Elle a été rendue possible grâce aux masques de protection et les dispositifs de lavage des mains, le curé, la radio Arc-en-ciel, la Mairie de Massakory, le projet RePER et la compagnie artistique Al-saghafa de Massakory.