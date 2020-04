Tchad - Covid-19 : Les BDT offrent au moins 1000 litres de gels hydroalcoolique

Le directeur général des Brasseries du Tchad, Jean Marie Castro, a annoncé vendredi que son entreprise a procédé à la fabrication de 1000 litres de gels hydroalcoolique qui sont offerts aux autorités sanitaires pour faire face à la pandémie du Covid-19.



Les liquides sont conditionnés dans des bidons de 10 et 20 litres, et seront remis aux autorités, a expliqué le responsable des BDT, lors d'une rencontre avec le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Les BDT vont également offrir 15,000 packs d'eau sur trois semaines, soit un total de 180,000 bouteilles.



"Nous avons dans nos ateliers, sur recommandations de l'OMS et avec la formule faite par l'OMS, procédé à la fabrication de gels", a déclaré Jean Marie Castro.



L'entreprise prévoit à nouveau de produire 1000 litres de gels hydroalcoolique d'ici 8 à 10 jours au profit de tous les services qui en auront besoin.



"On vous garantit 1000 litres cette semaine, de nouveau 1000 litres la semaine prochaine, et si on peut, en semaine 3 refaire 1000 litres, nous referons", a indiqué Jean Marie Castro qui n'exclut pas de prolonger l'opération.