Tchad - Covid-19 : à Am-Timan, un fort engagement citoyen pour accentuer la lutte

L'association Dar-Badja Zakouma a lancé officiellement ses activités ce lundi 6 avril, au cours d'une cérémonie organisée à son siège, sous la présidence du secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, qui a représenté le gouverneur.



Reconnue officiellement par les autorités locales au mois de mars de l'année en cours, l'association "Dar-Badja Zakouma des Jeunes Leaders du Salamat", a lancé ses activités par une importante sensibilisation contre la pandémie de coronavirus, à travers la ville d'Am-Timan.



Plusieurs dispositifs de lavage des mains destinés également à lutter contre le Covid-19, ont été installés par l'association dans quelques institutions publiques et privées de la ville.



Dans son intervention, le secrétaire général de l'association, Saleh Barh, souligne qu'en cette période de trouble mondiale causée par la pandémie de coronavirus, le Tchad n'est pas du reste et la province du Salamat ne fait pas l'exception. Pour appuyer le Gouvernement à lutter contre la maladie, son association contribue avec quelques matériels acquis grâce à la cotisation de ses membres.



Le délégué sanitaire provincial du Salamat, El-hadj Ahmat Idriss, a remercié l'association Dar-Badja Zakouma qui n'a cessé d'intervenir aux côtés de la délégation depuis le début de cette crise sanitaire qui est devenue aujourd'hui, une crise multiforme. Il s'engage à ce que les dispositifs soient installés dans les endroits sensibles et utilisés à bon escient.



Lors de son discours de lancement, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, se dit soulagé et très ému par l'initiative de ces jeunes qui, malgré leurs difficultés, ont voulu sacrifier le peu de ce que Dieu leur a donné, pour pouvoir protéger toute la province. Maab Mara leur reste très reconnaissant et les encourage à faire davantage.



Les dispositifs fournis par l'association ont été remis à la Délégation Sanitaire Provinciale du Salamat. En marge de cette cérémonie, une reconnaissance particulière a été adressée par les membres de l'association à Hamid Abdelaziz, un des membres fondateurs qui a beaucoup contribué par ses actes.