Tchad - Covid-19 : à Mongo, les jeunes en opération pour amplifier la sensibilisation

Le comité provincial des jeunes pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 a effectué lundi une descente dans différents coins de la ville de Mongo pour une séance de sensibilisation et de distribution de masques.



L'objectif de l'opération est de sensibiliser la population afin de pouvoir prendre conscience sur les dangers qui guètent la province du Guéra.



Les points culminants de la descente étaient la gendarmerie nationale, l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique, le camp militaire, et la Maison d'arrêt de Mongo.



À chaque étape, une centaine de cache-nez ainsi que des cartons de savons ont été distribués par les membres du comité.