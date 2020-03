Tchad – Covid-19 : à N’Djamena, des jeunes décident de faire du porte-à-porte

Les jeunes de l’Union demandent à la population de ne pas céder à la désinformation et aux rumeurs qui ne sont pas vérifiées, afin de ne pas créer la psychose.



Le président d’honneur et député du 8eme arrondissement, Abdoulaye Choua Ali, a lancé un message à l’endroit de la population du 8ème arrondissement, expliquant que cette maladie est déjà déclarée par l’OMS au stade pandémique.



« C’est une maladie qui s’est propagée dans le monde entier. Je lancer un appel à toute la population de suivre normalement les consignes données par le gouvernement », a souligné Abdoulaye Choua Ali qui s’est félicité de l’initiative des jeunes.



Par ailleurs, le secrétaire général de l’Union, Sidick Sougui Lony, a condamné l’attaque de Boko Haram contre les forces de défense et de sécurité, lundi à Bohoma, au Lac. « Nous, nous inclinons devant les soldats tombés en martyr », a-t-il dit.