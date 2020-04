Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, des produits d'hygiène offerts à des ménages

Le président du conseil d'administration de l'association Mbaibede Placide, a estimé qu'ils ne peuvent rester indifférents, notamment face à l'appel des autorités pour l'implication de la jeunesse. "Ce geste symbolique, nous le savons insignifiant mais peut soulager un temps soit peu ces quelques ménages", a souligné Mbaibede Placide.



Il a appelé la population au respect des gestes barrières afin de réduire la propagation de cette pandémie.



L'ASHD a été créée en 2018. Elle a pour but de soutenir le programme de développement socio-éducatif, vulgariser l'éducation des enfants et l'alphabétisation fonctionnelle des communautés locales et des communautés affectées, et d'oeuvrer pour le bien-être de tous.