Tchad - Covid-19 : à Sarh, un important don au comité provincial de veille

La Coton Tchad poursuit son opération de remise de dons à plusieurs provinces où elle opère. Une délégation de l'entreprise a remis mercredi matin à Sarh, un important lot de matériel et vivres au comité de veille contre le Covid-19, de la province du Moyen-Chari.



La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la résidence présidentielle de Sarh, en présence du secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaïmian Ndolassem, et des membres du comité provincial de veille.



Le don, évalué à 6,881,250 Fcfa, est composé de 125 sceaux, 125 cartons de savon, 125 gants en latex, 250 cartons de pâtes alimentaires, 125 bidons d'huile et 1000 litres de gasoil.



Le représentant du directeur général de la Coton Tchad SN, Djetene Jacob, a indiqué que la société reste très sensible face à la situation. "C'est dans cet optique que la Coton Tchad SN apporte sa contribution pour donner un petit coup de pouce", a-t-il dit.



Le commandant de la zone de défense du Moyen-Chari, par ailleurs vice-président du comité de veille, Abdoulaye Tessero, a adressé tous ses remerciements pour ce don. Il s'est également félicité de la solidarité de toute la société face à l'offensive militaire contre Boko Haram.



La maire de la ville de Sarh et membre du comité de veille, Mme. Monadji Fatimé Golmaye, a estimé que c'est quand la maison brûle qu'on connait ses vrais amis. "Depuis quelques jours, nous ne cessons de recevoir l'appui des citoyens, que ce soit pour soutenir les militaires qui sont entrain de défendre notre pays ou pour soutenir la population qui dans cette situation de coronavirus ne peut vaquer normalement à ses occupations .Cet état de fait a un impact négatif sur l'économie", a déclaré Mme. Monadji Fatimé Golmaye.