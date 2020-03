Tchad - Covid-19 : ces 8 recommandations et instructions de l'ARCEP aux opérateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a requis jeudi la collaboration de tous les opérateurs téléphoniques, dans le cadre de la facilitation des communications pour faire face à la pandémie du coronavirus.



Elle a formulé cinq recommandations et trois instructions aux opérateurs téléphoniques du Tchad.



L'Autorité de régulation recommande la diffusion gratuite d'informations par SMS sur les mesures sanitaires arrêtées par les autorités publiques ; la gratuité des frais pour les transferts d'argents (mobile money) ; la promotion d'achat de crédit de communication ; la réduction des tarifs de communication mobile (voix, sms, data) ; et la mise en service de packs réseaux sociaux utilisables sur une période donnée.



Elle instruit les opérateurs à améliorer considérablement le débit de la bande passante internet pour réduire au maximum le temps de téléchargement des fichiers afin de répondre aux besoins de la population ; assurer la qualité de service de l'internet et des appels ; prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre accessible les numéros verts d'urgences.