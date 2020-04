Tchad - Covid-19 : combien vont coûter les mesures de riposte et d’accompagnement ?

"Tous les projets et toutes les actions envisagés dans le cadre général des mesures de riposte sanitaire et d’accompagnement économique et social, induisent des charges importantes à hauteur de 943 milliards de Fcfa", a déclaré mardi le chef de l'Etat Idriss Déby dans un discours adressé à la nation.



Selon lui, plus de 200 milliards Fcfa sont "immédiatement mobilisables dans le cadre de la restructuration du budget de l’État."



Très attendues par les tchadiens, le président a détaillé une vingtaine de mesures d'accompagnement en faveur de la population, face à la pandémie de Covid-19.



Il a reconnu que "la crise sanitaire qui se profile à l’horizon risque d’éprouver rudement notre système de santé pour lequel des dispositions sont prises en vue de son renforcement."



Par ailleurs, le président Déby a appelé à "mettre en œuvre des actions, des projets et programmes prioritaires ayant des effets positifs immédiats sur la relance de l’économie nationale, l’emploi des jeunes et le bien-être des couches vulnérables de manière durable."