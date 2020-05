Tchad - Covid-19 : confirmation d'un cas dans la province du Batha, les précisions

Le ministère de la Santé publique a confirmé mercredi que le Batha vient s'ajouter aux sept provinces touchées par le Covid-19, en plus de N'Djamena.



De sources provinciales, l'on explique que le premier cas qui touche la province est un expatrié sénégalais qui travaille au niveau de La Croix-Rouge. Il a été isolé en dehors de la ville et placé sous traitement dans un hôpital en construction, à quelques kilomètres d'Ati.



Depuis quelques jours, le comité de veille départemental a entamé des patrouilles. Si les consignes sont globalement respectées par les citoyens, des sorties frauduleuses de véhicules ont été constatées.



Le préfet de département du Batha Ouest a fait une descente en pleine nuit. Il a constaté au moins quatre véhicules et des motos qui tentaient d'enfreindre la mesure d'interdiction des entrées et sorties des chefs-lieux de provinces. Certains véhicules ont été interceptés et conduits à la brigade de gendarmerie.