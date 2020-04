Tchad - Covid-19 : des centaines de brochures distribuées à Abéché

Les membres de l'association des jeunes pour le développement de la province du Ouaddai (AJDRO) poursuivent leur séance de sensibilisation au marché de légumes de Tchouri, à Abéché.



Des brochures en arabe et en français sont distribuées gratuitement aux commerçants des légumes. Elles contiennent les mesures de prévention sur le Covid-19 données par les responsables sanitaires.



Selon le président Abbas khassim Ali, notre pays a enregistré plusieurs cas. Il relève que seul le respect des mesures de prévention peuvent influer sur la propagation : le lavage des mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique, le non attroupement des personnes, le respect de la distanciation sociale d'au moins un mètre, tousser ou éternuer sur son coude et bien, etc.



Pour lui, jusqu'à présent certains citoyens ignorent l'existence du virus. Plus de 700 brochures sont distribuées à la population des deux marchés à savoir Taradona et Tchouri.



Abbas khassim Ali fait savoir à la population d'abéché qu'un cas a été enregistré dans la ville. Il demande aux personnes qui étaient en contact avec le malade de se déclarer d'elles-mêmes aux responsables sanitaires afin de sauver des vies et d'éviter la propagation de cette pandémie.



Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans toute la ville ainsi que dans les villages environnants afin de sensibiliser et informer toutes les couches sociales sur les risques du Covid-19.



Le président de l'association demande aux religieux de prier chez eux afin de renforcer la lutte.