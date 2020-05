Tchad - Covid-19 : des dons humanitaires d'urgence remis à trois ministères

Le ministère de l'Éducation nationale reçoit pour sa part 40 bassins, 40 sceaux de réception d'eau, 50 litres d'eau de javel et 30 cartons de savon, tandis que 90 sacs de riz de 25kg, 90 sacs de sucre de 10 kg, 400 litres d'huile, 30 bassins de lavage, 30 sceaux, 50 litres eau du javel et 40 cartons de savon sont offerts au ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale.



Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Tahiro Dabou, a estimé que ce geste de l'ICESCO et de la Fondation Alweed Philanthropie au profit du peuple tchadien, en particulier aux couches vulnérables, en cette période, constitue un geste de solidarité islamique et humanitaire.



Mahamat Tahiro Dabou a adressé ses encouragements à la cellule de veille et au corps médical qui est en première ligne face à la pandémie.