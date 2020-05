Tchad - Covid-19 : des lots de matériels médicaux attendus dans les prochains jours

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf khayal, a rencontré mercredi à N'Djamena, les syndicats des professionnels de la santé.



"Cette rencontre qui s’est déroulée au ministère a été axée sur la protection du personnel ; les efforts fournis pour l’acquisition des matériels et le renforcement des capacités des agents", a indiqué le département ministériel.



Répondant aux préoccupations des syndicats, le ministre de la Santé publique a donné des informations détaillées sur les moyens mobilisés pour la recherche des équipements de protection et de soins des patients du Covid-19. Il a rassuré que des lots de matériels sont attendus d’ici deux ou trois jours.



Des accords sont aussi conclus avec des partenaires pour des appuis multiformes afin de lutter contre la pandémie, a précisé le ministre qui a annoncé également la mise en place très prochaine de 11 hôpitaux mobiles et le renforcement des laboratoires en moyens techniques et humains.



Le ministre a évoqué la disponibilité d’une machine de production d’oxygène et la priorité accordée à la formation continue des agents de santé à tous les niveaux pour des réponses promptes aux exigences de l’heure.



Il a signifié à ses interlocuteurs que les partenaires de tous bords sont impliqués et toujours sollicités pour plus d’actions et de succès.