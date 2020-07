Tchad - Covid 19 : des masques offerts aux forces de sécurité dans la Tandjilé

Dans le cadre de la lutte contre le virus à corona, le sous-comité provincial de sensibilisation a remis officiellement 500 cache-nez aux forces de l'ordre et de sécurité de la province de la Tandjilé.





La cérémonie a eu lieu ce lundi 20 juillet 2020 à la Légion de la gendarmerie nationale de la Tandjilé. C'est le vice-président dudit comité provincial Youssouf Djambaye qui a remis ces masques.



Après la légion, les membres dudit comité ont effectué une descente au marché central de Laï et dans les quartiers pour distribuer les cache-nez à la population.





Le vice-président Youssouf Djambaye, en remettant ces masques, a souligné que la Covid-19 n'épargne personne. «Nous devons toujours nous protéger en portant simplement nos cache-nez et respecter la distanciation sociale », a-t-il conseillé. Il a profité de l'occasion pour remercier la sous-commission nationale de sensibilisation pour avoir mis à leur disposition ces masques.