Tchad - Covid-19 : face aux mesures, les commerçants broient du noir

"Nous sommes des débrouillards, nous sortons le matin pour trouver un petit gain pour nourrir nos enfants. En plus, un autre problème, les bailleurs des maisons viennent chaque matin réclamer leur argent et nous sommes incapables de payer par ce que notre travail est en arrêt, l'Etat doit nous trouver une solution", ajoute-t-il.



Même son de cloche du côté de Ali Mahamat, un quinquagénaire bien barbu à la taille moyenne, commerçant au grand marché de N'Djaména depuis 20 ans. Il témoigne en ces termes de résignation : "On comprend la situation, la maladie avance même. Notre Syndicat ne fait rien, je ne vois que des gens avec des boubous qui viennent passer pour des informations mais quand il y a une situation, personne ne vient."



"Aujourd'hui, même quand votre média Alwihda Info s'est déplacé pour venir nous écouter, pour nous c'est étrange mais on a foi en vous pour que notre situation change", dit-il.



Ces commerçants demandent au gouvernement de se pencher sur leur situation en vue d'une solution rapide et équitable. "On ne fait pas de chantage mais nous déplorons notre condition de vie. Que le gouvernement pense à nous trouver des solutions pour que nous reprenions les activités quotidiennes et que nos activités avancent", relève Ali.