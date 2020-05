Tchad - Covid-19 : instauration d'un service minimum au ministère de la défense

Dans le souci "d'empêcher la propagation de la pandémie de Covid-19, d'accompagner les mesures gouvernementales et de prévenir les vies humaines", le ministère en charge de la défense et de la sécurité prend des mesures de restriction à l'entrée de son département pour une période de trois semaines renouvelables, selon une circulaire du ministre Mahamat Abali Salah, transmise à Alwihda Info ce jeudi.



- Les personnes nommées par décret et leurs staffs réduits peuvent entrer pour nécessités de service ;

- Les autres sont priés de rester chez eux. En cas de besoin (paiement par exemple) ou d'une mission, le ministère fera appel à eux, tout en prenant des mesures qui s'imposent ;

- Les personnes n'appartenant pas au ministère : leur entrée est strictement interdite ;

- Le CEMGA, ses deux adjoints et les commandants des grandes formations : leur entrée est autorisée ;

- Tout autre accès est sur rendez-vous via les services du protocole du ministère et ce service doit uniquement gérer les audiences du ministre ;

- Le port des masques, le lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique sont obligatoires à l'entrée ;

- Le service de sécurité et de santé du département de la défense et de la sécurité doivent respecter et faire respecter sans état d'âme les directives du ministre.