Tchad - Covid-19 : l’Union Générale des Jeunes Tchadiens offre un don à Alwihda Info

L'Union Générale des Jeunes Tchadiens a remis mardi un don composé de deux bouteilles de gel hydro-alcoolique, une quantité d'eau de javel de 5 litres et environ 1000 masques au média digital Alwihda Info.



Le choix du journal, selon le président de ladite association, se justifie par le fait que Alwihda info est "connu pour sa réputation de journal le plus actif et producteur d’impeccables articles". Ce don permettra au journal de "protéger ses correspondants de la Covid-19 car Alwihda info couvre tout le Tchad via ses correspondants."



Le directeur de Publication de Alwihda Info, Djimet Wiche, au nom de toute l'équipe, remercie et apprécie vivement ce grand soutien de l’Union Générale des Jeunes Tchadiens.



Pour lui, « c’est une première qu’une association de la société civile pense à Alwihda Info ». M. Djimet Wiche encourage l’association, dans cet élan de solidarité, à faire autant avec d’autres organes de presse.



Après des échanges chaleureux et perspicaces avec la rédaction sur l’utilisation de ce don en kits de protection, la dynamique association a mis le voile sur un autre organe de presse.