Tchad / Covid-19 : la négligence face aux mesures suscite des inquiétudes à l'Est

L'association des jeunes pour le développement de la province du Ouaddai (AJDRO) a appelé dimanche toute la jeunesse de la province à suivre avec rigueur le consignes d'hygiène données par les autorités sanitaires pour faire face à la pandémie du COVID-19 qui est en train de faire ravage sans précédant dans le monde.



Malgré les neuf cas enregistrés à ce jour au Tchad, le président de l'association Abbas Khassim Ali constate quelques négligences des concitoyens dans l'application des mesures prises par le gouvernement.



Il déplore ce comportement et en appelle à la responsabilité de tous pour vaincre cette pandémie.



Par ailleurs, l'association se dit mobilisée contre le terrorisme et condamne l'attaque de Bohoma au Lac, tout en adressant ses condoléances.



Les actions de sensibilisation se multiplient



Vendredi, la Ligue des journalistes arabophones, section du Ouaddai, a entrepris une action de sensibilisation dans la ville d'Abéché. Le président Omer Ali Idriss et les membres de la Ligue se sont rendus dans diverses institutions de la ville pour sensibiliser la population sur les mesures de prévention contre la pandémie du Covid-19.



Ils ont également procédé à l'affichage d'étiquettes dans différents services.