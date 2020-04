Tchad - Covid-19 : lancement de GoClasse, une plateforme e-learning

Le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, et la Fondation Grand coeur ont lancé mardi la plateforme éducative " GoClasse ".Cette plateforme e-learning, initiée par la société DigitalCom, vise à permettre aux élèves de poursuivre les cours malgré la fermeture des établissements, en raison de la pandémie de Covid-19.GoClasse sera bientôt disponible en application mobile, a indiqué le directeur général de DigitalCom, Issa Adam."Elle permet à tous les élèves, les enseignants et les étudiants d'accéder, certes virtuellement mais librement, aux cours, exercices, forums, fiches de révision et d'évaluation", a précisé Issa Adam."Les élèves qui se voient obligés e rester à la maison ont cette opportunité d'accéder aux cours et exercices à partir de leur téléphone ou ordinateur", s'est félicitée la secrétaire générale de la Fondation Grand coeur, Habiba Sahoulba.Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a exhorté tous les acteurs à un partenariat efficace et efficient. Il a lancé un appel aux partenaires à "prêter une main forte dans cette mission qui nécessite une importante conjugaison d'efforts."