Tchad - Covid-19 : le marché de Goz Beida est fermé

Le marché de Goz Beida se plie aux mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ce samedi matin, c'est pour la première fois qu'il est fermé, une situation inhabituelle.



La veille, les autorités provinciales de la province de Sila ont demandé la fermeture de l'ensemble des commerces du marché, à l'exception des ceux qui vendent des denrées alimentaires, afin de permettre aux ménages de se ravitailler.



Les rues sont totalement vides, tandis que les restaurateurs ou d'autres commerces -notamment de grillade de viande- ont respecté la mesure, en fermant leurs portes. C'est donc le strict minimum pour le chef-lieu de la province de Sila, à l'instar des autres villes du Tchad.



Dans cette partie du pays, les habitants de la ville sont de plus en plus conscients du danger de la pandémie, grâce notamment à une sensibilisation intense des autorités, des chefs traditionnels et de la jeunesse ces derniers temps.



Le Tchad compte à ce jour son 11ème cas de Covid-19, avec neuf cas actifs, deux guéris et zéro décès. Le dernier cas a été enregistré dans le chef-lieu d'une province voisine, le Ouaddaï.



Si le pays est actuellement parmi les moins touchés au monde, la vigilance est toutefois maximale.