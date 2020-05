Tchad - Covid-19 : les médias privés déplorent le manque d'appui des autorités

Les télévisions privées de l'Union des Radios Privées du Tchad (URPT) ont attiré l'attention samedi du gouvernement, de l'opinion et du comité de veille et de sécurité sanitaire, sur le manque d'attention à leur égard dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



"À défaut d'un appui conséquent de la part des autorités, elles se verront dans l'obligation de suspendre leurs activités dans les prochains jours."



Selon le communiqué signé par le président de l'URPT, Mekondo Sony, le PDG d'Electron Télévision, Gambaye Ndjegoltar Ndjerakor, et le PCA d'Alnassr TV, Aboubakar Borgo, "depuis le début de la pandémie de Covid-19 au Tchad, les médias privés n'ont fait l'objet d'aucune attention de la part du comité de veille et de sécurité sanitaire, en charge de la lutte contre le coronavirus au Tchad."



Et ce, "malgré les doléances des médias privés transmises au cours des réunions avec la HAMA, malgré l'interpellation du ministre de la Communication par la représentation nationale, malgré les efforts de sensibilisation et de couverture médiatique dont font montre les médias privés par leurs propres et maigres moyens, face aux bavures sécuritaires de tout genre, et au manque de moyens de protections pour les hommes des médias sur le terrain."



Les télévisions privées en appellent à l'intervention personnelle du chef de l'État pour que la guerre de sensibilisation et d'information fasse l'objet d'un minimum de considérations. Elles se donnent une semaine d'observation et, à défaut d'une oreille attentive, des actions conséquences seront engagées.