Tchad - Covid-19 : une ONG locale s'implique dans la lutte à Am-Timan

L'Association des Jeunes pour le Renouveau et le Progrès du Salamat (AJRPS), apporte sa contribution à la lutte contre le Covid-19 à travers un don remis ce vendredi 24 avril au Comité de la cellule provinciale de veille et de la sécurité sanitaire. Ce don est réceptionné par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le gouverneur.



A l'instar des organisations et associations exerçant dans la province du Salamat, l'Association des Jeunes pour le Renouveau et le Progrès du Salamat (AJRPS) une ONG locale, s'est engagée dans la lutte contre le Covid-19.



Elle a remis au cours d'une cérémonie organisée ce vendredi matin au gouvernorat, un don constitué des kits de lavage des mains, des cartons de savon de ménage et des masques de fabrication locale. L'objectif de tous ces matériels est de lutter contre la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde et continue à faire des victimes.



Le Coordinateur de l'AJRPS, Mahamat Koussou, a dans son mot introductif remercié le Comité provincial de veille et de la sécurité sanitaire pour le travail bien abattu dans la lutte contre le Covid-19. Selon le Coordinateur, l'AJRPS met à la disposition du Comité de veille son centre de couture pour la confection des masques en cas de besoin.



Par ailleurs, le Coordinateur declare que l'AJRPS attend la disponibilité du module national de sensibilisation contre le Covid-19, pour appuyer les jeunes de la province par une formation destinée à barrer la route à la maladie.



Receptionnant officiellement le don, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a pris la parole avec une entière satisfaction pour remercier au nom des plus hautes autorités du pays, l'Association des Jeunes pour le Renouveau et le Progrès du Salamat, pour ce geste qui est arrivé au moment indiqué.



Pour finir, Maab Mara a beaucoup félicité les jeunes pour le masque cousu localement au Centre de couture de l'AJRPS.