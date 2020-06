Tchad - Covid-19 : une baisse de la consommation de gasoil

Au 1er trimestre 2020, la consommation du gasoil a baissé de 8,5% par rapport au 1er trimestre 2019, selon une note sur le secteur pétrolier publiée vendredi par le ministère des Finances et du Budget.



Au premier trimestre 2020, 82.411.582 de litres de gasoil ont été consommés d'après les chiffres de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT), contre 90.050.318 de litres au premier trimestre 2019.



En revanche, les consommations de l’essence, du kérosène et de gaz de pétrole liquéfié ont augmenté respectivement de 5,4%, 4,5% et 85,1% par rapport au 1er trimestre 2019.



La baisse de la consommation du gasoil s’explique par le ralentissement des activités dans le secteur de transport causé par la crise sanitaire notamment les bus de transport reliant les villes, précise la note.