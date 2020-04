Tchad - Covid-19 : vers un plan alimentaire efficace face à toute éventualité

La coalition des associations de la société civile pour la construction et le développement "Fils du Tchad" a visité mardi plusieurs centres sociaux de la capitale, afin de s'enquérir et de prendre conscience de leurs difficultés alimentaires et de leurs mécanismes de fonctionnement.



Le président de la coalition, Faycal Hissein Hassan, a rappelé plusieurs des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus.



Il a noté que les effets sont ressentis à divers niveau et dans plusieurs domaines par la population, notamment en matière d'approvisionnement et de ravitaillement alimentaire.



Tenant compte d'un possible renforcement des mesures amenant vers un confinement total, et de la déclaration de l'OMS appelant l'Afrique à se préparer au pire, Faycal Hissein Hassan a estimé qu'il faut se préparer dès maintenant sur le plan alimentaire pour venir en aide au Gouvernement.



Il a notamment demandé à la banque alimentaire tchadienne d'appuyer les autorités pour se préparer en cas d'éventualités.



Selon la coalition Fils du Tchad, il faudra prendre des dispositions nécessaires au moment venu.



"Nous voulons aussi assurer à nos populations, surtout les couches vulnérables, que des démarches sont entrain d'être menées pour mettre sur pied un plan alimentaire efficace qui puisse prendre en compte toutes les préoccupations des tchadiens", a déclaré Faycal Hissein Hassan. Il a rappelé qu'au Tchad, la solidarité et l'unité doivent primer.