Tchad : Cri d'alarme face aux inondations, la solidarité nationale mise à l'épreuve

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, et vice-président du Comité National de Prévention des Inondations, Mahamat Assileck Halata, a tenu un point de presse le 22 août 2024 dans son bureau. Il a exprimé la reconnaissance du comité aux différentes entreprises qui ont contribué avec des moyens financiers et matériels pour soutenir les efforts de lutte contre les inondations.



Lors de son intervention, le ministre a salué le geste citoyen des entreprises et sociétés qui ont répondu à l'appel en fournissant des bennes, des niveleuses, des motopompes, des chargeuses, des tractopelles et des pelles mécaniques. Il a qualifié ces contributions de louables et essentielles pour soulager la détresse de nos concitoyens, en soulignant l'importance de la solidarité nationale en ces moments critiques.



Le ministre a également lancé un appel à d'autres institutions et entreprises pour qu'elles rejoignent cette dynamique de solidarité nationale et d'unité face aux effets dévastateurs des inondations dans notre pays.



« En période de grande difficulté, il ne s'agit pas de rester passif et de critiquer. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le bien-être de nos concitoyens. Il est essentiel que nos mères, nos frères et sœurs, nos grands-parents, nos amis, quelles que soient leurs souffrances, sentent que nous sommes à leurs côtés », a déclaré le ministre.



À l’heure de la 5ème République, le Président de la République met un accent particulier sur le bien-être de nos concitoyens. Le ministre a exprimé sa gratitude envers les membres du comité de gestion des inondations, ainsi qu'aux secrétaires généraux des différents ministères qui ont rejoint les efforts, souvent au-delà de leurs heures de travail, pour le bien-être de la population. Il a également remercié les techniciens et les maires des différents arrondissements, qui travaillent jour et nuit sur le terrain pour atteindre les objectifs fixés.



Le ministre a également rappelé que la gestion des inondations ne se limite pas à l'immédiat, mais englobe aussi les conséquences à long terme. Il a demandé à la population de rester vigilante et de gérer les déchets de manière appropriée pour éviter les maladies. Le ministère de la Santé est également mobilisé pour proposer des solutions et prévenir les risques sanitaires post-inondation. Les moyens de l'État sont déployés, et les autorités restent actives sur le terrain.