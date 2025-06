Tchad / Culture : Lancement de la première édition du Festival Taïkanra à N'Djamena

Le PCA Routouang Mohamed Ndonga Christian a déclaré : « La culture est un levier puissant d’unité entre les peuples, un creuset de mémoire partagée et un vecteur indéniable de cohésion sociale et de dialogue. Le Festival TaiKanra nous rappelle combien l’art et le patrimoine sont les âmes vivantes de nos sociétés, porteurs d'identité, de mémoire, et de dialogue entre les générations. Je crois fermement que célébrer nos diversités culturelles, c’est semer les graines d’une paix durable et d’un vivre-ensemble harmonieux. Félicitations aux organisateurs, tous aussi jeunes et ambitieux, pour cette belle initiative qui fait rayonner le génie créatif tchadien. »