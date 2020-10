Tchad : Danapih sort le single "Faux prophète", un exposé poétique face aux hérésies

Loin d'avoir la prétention de juger les gens selon leurs convictions religieuses, Danapih indique que lorsqu'au nom de Dieu, l'on vend tout (eau bénite, autocollants de protection, huile d'onction, etc.) à des sommes parfois exorbitantes, l'on a le droit de se poser cette question : "Ça c'est l'interprétation de quel livre saint" ?



En tant qu'artiste objecteur, éveilleur des consciences et provocateur des réflexions, Danapih se sent "naturellement offensé par tous ces agissements diaboliques" et ne peut rester insensible face aux hérésies de ces faux prophètes dont la cible principale est tout ce qui a l'esprit tordu, notamment les hommes et femmes vulnérables, souvent en quête de santé, de voyage, de travail, etc.



Le titre, en collaboration avec l'artiste Mospa, est une façon de sortir du silence, faire un exposé poétique, afin de dénoncer ce fléau qui perdure et cause tant de tord aux concitoyens. C'est un appel à une prise de conscience et à prendre les saintes écritures comme le seul guide de la foi.