Tchad : Deby accepte d’être candidat après une “mûre et profonde introspection”

N’Djamena - Au pouvoir depuis 1990, le président Idriss Deby a été investi samedi par son parti pour l’élection présidentielle.



“C’est après une mure et profonde introspection que j’ai décidé de répondre favorablement à cet appel, cet appel du peuple. Je parle bel et bien de l’appel du peuple et je mesure le poids sémantique et sémiologique de chaque mot”, a réagi Idriss Déby dans son discours.



Il s’est engagé à se sacrifier pour “préserver la souveraineté du Tchad” et “barrer la route aux aventuriers”.



“Il est vrai que l’adversité se dresse aujourd’hui solidement face à nous. Mais la chaine de l’espérance qui nourrit l’homme de sa force de résilience ne doit pas céder”, selon le président.



Plusieurs manifestations ont eu lieu ce matin à N’Djamena pour appeler à l’alternance.



L’élection présidentielle est prévue en avril 2021.