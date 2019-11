Tchad : Déby demande au CAMES de mieux s'impliquer pour la promotion de l'arabe

Le président de la République Idriss Déby a reçu vendredi au Palais présidentiel, le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), Pr. Bertrand Mbatchi à la tête d'une délégation.



N’Djaména a abrité du 25 au 28 novembre 2019, le 34ème colloque du programme sur la reconnaissance et l’équivalence des diplômes couplé au 13ème atelier de formation en assurance qualité de l’enseignement supérieur.



Pr. Bertrand Mbatchi est venu rendre compte au chef de l'Etat des résultats de leurs travaux. 185 dossiers de 41 établissements d’Enseignement supérieur et de recherche de huit pays membres du CAMES dont le Tchad ont été examinés.



"Désormais, on pourra s'attendre à un meilleur ajustement des politiques, des projets de développement nationaux, avec les actions du CAMES", a indiqué Pr. Bertrand Mbatchi.



Le président de la République a exhorté les responsables du CAMES à s’’investir dans la promotion de la langue arabe au Tchad. "Il a été encore question de l'enseignement arabophone et de l'implication du CAMES pour beaucoup plus de visibilité par rapport à cet enseignement", a expliqué le secrétaire général du CAMES.