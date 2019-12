Tchad : Déby remplace le directeur général du ministère de l'Economie et son adjointe

Le président de la République Idriss Déby a remplacé jeudi par décret, le directeur général et la directrice générale adjointe du ministère de l'Economie et de la Planification du développement.



Nassour Bahar Mahamat Itno est nommé en remplacement de Houlé Djonkamla, tandis que Mme. Royoumta Madingue est nommée en remplacement de Mme. Ramada Abderahim Ndiaye.



Le chef de l'Etat a procédé à une dizaine de remplacement au sein du département ministériel, à travers la signature de deux décrets.



Ces remplacements interviennent dix jours après le renvoi du secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification du développement, Hissein Tahir Sougoumi, par décret.



Le 16 novembre dernier, le ministre de l'Economie et son ancien directeur général ont été entendus par la Police judiciaire. Le ministre Issa Doubragne a brièvement été placé en garde à vue dans les locaux des renseignements généraux avant de regagner son bureau le lendemain matin.



L'Inspection générale des Finances (IGE) enquête sur des détournements de fonds publics qui s'étendent de 2016 à nos jours au sein du département ministériel, a indiqué l'avocat du ministre Alain Kagonbé à Alwihda Info.