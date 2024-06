Tchad : Déchets à N'Djamena, quand la sensibilisation devient urgente

La population manque de sensibilisation à la notion de propreté, ce qui complique les efforts pour maintenir la ville propre.



Les quartiers comme Ridina, Diguel, Paris-Congo et Dembé sont souvent jonchés de déchets, des sacs d’immondices aux bouteilles en plastique. L’absence de toilettes publiques aggrave la situation, avec des individus se soulageant en plein air.



L'insalubrité de N'Djamena est largement attribuée à ses habitants, renforcée par un taux élevé d'analphabétisme.



Il est fréquent que les résidents réagissent violemment lorsqu'on leur reproche leurs mauvaises habitudes de gestion des déchets.



Pour améliorer la situation, un changement de mentalité est crucial. Les autorités doivent mettre en place un système efficace de collecte des déchets, installer des poubelles publiques et sensibiliser la population aux dangers de la saleté pour la santé.



Des mesures strictes et l'application de la loi sont également nécessaires.



L'exemple de Kigali, au Rwanda, montre qu'avec une volonté politique forte, il est possible de transformer une ville en référence de propreté.



La prise de conscience et l'engagement des citoyens sont essentiels pour que Ndjamena devienne plus propre.