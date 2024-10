Tchad : Décret de confirmation d'un fonctionnaire de la police nationale

Djibert Fougbou Younous est confirmé au grade de Contrôleur Général de Police de 2ème Grade, au 2ème Échelon, avec un indice de 3360 P/C à compter du 01 janvier 2016, et ayant une ancienneté de 7 ans.



Le décret précise que cette confirmation a été faite sur proposition du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration.



Cette décision souligne l'engagement du gouvernement à renforcer l'administration publique et à reconnaître le service des fonctionnaires au sein des forces de police.