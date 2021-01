Tchad : Des militants du MPS lancent le Bureau Orange à Moundou

Le Bureau Orange, une organisation de soutien au Mouvement Patriotique du Salut (MPS), est désormais ouvert à Moundou, chef-lieu de la province du Logone. La cérémonie d'ouverture officielle de la coordination provinciale dudit Bureau, sis au quartier Mbombaya de la ville de Moundou capitale économique du Tchad, s'est déroulée mardi dernier. C’était en présence des membres des différents conseillers Conseils et organes de masse du parti, mais aussi des bureaux de soutien et des militants des partis alliés du MPS implantés dans cette province.



A l'occasion, le président d'honneur de la coordination provinciale du Bureau Orange du Logone Occidental, Ahmat Daoud Sinine rassure la haute hiérarchie du MPS de l'engagement et de la détermination des membres de cet organe de soutien politique, quant au triomphe du MPS aux élections à venir.



Le secrétaire chargé des bureaux de soutien au conseil provincial du MPS du Logone Occidental, Mbaiharem Jean Claude représentant le secrétaire général provincial du MPS, s'est réjoui de l'implantation du Bureau Orange à Moundou. Il n'a pas oublié d'inviter tous les militants du MPS à se tenir debout, comme un seul homme, pour relever les défis.